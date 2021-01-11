Камалу Харрис разочаровала ее внешность на обложке журнала Vogue

Избранный вице-президент США Камала Харрис не одобрила обложку февральского номера журнала Vogue со своей фотографией. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на приближенный к демократке источник.

После публикации фотографии 56-летней Харрис в Instagram издания в сети развернулась дискуссия: пользователи обвинили фоторедакторов в том, что темнокожая модель получилась светлокожей из-за неправильно выставленного освещения в студии. По информации источника, команда политика и сама Харрис крайне разочарованы кадрами с ее неестественной внешностью, однако подтверждают, что костюмы для съемки были выбраны ими самостоятельно.

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Несмотря на неудачные снимки, демократка надеется, что обложка Vogue с ее снимком послужит вдохновением для читателей всех национальностей, полов и возрастов, а также напомнит им о том, что «любые мечты могут стать реальностью».

Ранее в январе стало известно, что для нового номера Vogue было сделано две фотографии Харрис. На первом снимке она запечатлена в полный рост в темном пиджаке, джинсах и кедах Converse, а на втором — позирует в официальном образе, который состоит из голубого брючного костюма и белой блузки. «Команда Vogue (...) сочла, что неформальное фото отражает подлинную натуру избранного вице-президента Харрис. Это, по нашему мнению, является одной из отличительных черт администрации Байдена и Харрис», — прокомментировали представители издания.