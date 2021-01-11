Внешний вид Камалы Харрис на новой обложке Vogue вызвал споры в сети

Избранный вице-президент США Камала Харрис снялась для обложки американской версии Vogue и вызвала споры в сети. На дискуссию в интернете, возникшую из-за ее внешнего вида, обратили внимание в Hypebae.

В Instagram-аккаунте издания появились две фотографии Харрис. На первом снимке она запечатлена в полный рост в темном пиджаке, джинсах и кедах Converse, а на втором — позирует в официальном образе, который состоит из голубого брючного костюма и белой блузки. Известно, что один из кадров станет обложкой февральского номера Vogue.

Пользователи Twitter принялись критиковать опубликованные фото. Одна юзерша пожаловалась на то, что темнокожая Харрис получилась на кадрах светлокожей из-за неправильно выставленного освещения. «Что это за размытая обложка?» — возмутилась она. Другая пользовательница подчеркнула, что выбранные снимки неудачные и являются оскорблением для будущего вице-президента, которая на данный момент считается самой влиятельной женщиной в США.

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Близкие Харрис источники сообщили, что для обложки было согласовано фото политика в официальном образе. В свою очередь, кадр, на котором избранный вице-президент позирует в кедах Converse, изначально был сделан в качестве дополнения. «Команде Vogue понравились изображения, снятые Тайлером Митчеллом (Tyler Mitchell), и они сочли, что неформальное фото отражает подлинную натуру избранного вице-президента Харрис. Это, по нашему мнению, является одной из отличительных черт администрации Байдена и Харрис», — прокомментировал представитель Vogue.

В ноябре 2020 года носки избранного президента США Джо Байдена на официальной встрече привлекли внимание журналистов. Политик появился на публике в темно-синем пиджаке, голубой рубашке, серых брюках и классических ботинках-лоферах. Костюм Байдена дополнили яркие аксессуары: красно-синий полосатый галстук и синие носки с паттерном из голубых собак.