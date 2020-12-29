Внешность Аллы Пугачевой на новогоднем фото напугала фанатов

Внешность певицы Аллы Пугачевой на новогоднем семейном снимке напугала пользователей сети. Соответствующая дискуссия развернулась в комментариях под фото на фан-странице семьи знаменитости в Instagram.

На размещенном в сети кадре 71-летняя исполнительница запечатлена вместе с супругом, 44-летним Максимом Галкиным, в кругу друзей и близких на фоне новогодней елки. Пугачева позировала с пышной прической в черной блузке, широких бежевых брюках и черных ботинках.

Пользователи сети принялись критиковать внешний вид героев снимка, а лицо Пугачевой прослыло восковым. «Галкин в музее восковых фигур. Елка класс!», «Одна пластика. Бабульки, успокойтесь», «Алла уже похожа на какую-то куклу, неестественная...», «Дом, вернее замок, восковых лиц», «У всех лица натянутые так, что при разговоре рты кривятся. Угомонитесь молодиться. Страшно смотреть», — высказывались они в комментариях.

Ранее в декабре изменения во внешности Валерия Леонтьева удивили его поклонников. 71-летний исполнитель на протяжении своей карьеры славился нестареющим лицом, которое он сохранял благодаря пластическим операциям, косметике и гриму. Когда в сети появился новый снимок певца без макияжа, фанаты огорчились, увидев резко постаревшую знаменитость.