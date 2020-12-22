Изменения во внешности Валерия Леонтьева удивили его поклонников

Популярный российский певец Валерий Леонтьев удивил фанатов своим изменившимся внешним видом. На публикацию в Instagram-аккаунте российского журналиста Михаила Зыгаря обратил внимание «Московский Комсомолец».

Как отмечает издание, 71-летний исполнитель на протяжении своей карьеры славился молодостью и нестареющим лицом: юношеский вид ему помогали сохранять пластические операции, косметика и профессиональный грим.

Когда в сети появился новый снимок Леонтьева без макияжа, поклонники огорчились, увидев резко постаревшую знаменитость. «Неудачное фото, какой-то жалкий старичок», «Долго не могла понять Хакамада или Леонтьев», «Да… Не только у меня был тяжелый год», — высказывались они.

В октябре Дэми Мур назвали старой и осудили за откровенный наряд не по возрасту. На снимках 57-летняя знаменитость позирует, сидя на диване в окружении других манекенщиц. Она снялась в кружевном боди черного цвета и колготках в сетку. Из аксессуаров на Мур — крупные серьги, колье и кольца. Пользователи сети раскритиковали звезду за чересчур откровенный для ее возраста образ.