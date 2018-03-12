Николь Кидман шокировала фанатов старым лицом

50-летняя Николь Кидман шокировала фанатов состарившимся лицом, сообщает Mirror.

Голливудскую звезду сфотографировали на Манхеттене, Нью-Йорк, в уггах и синей парке Canada Goose. На снимках у Кидман поседевшие волосы и чрезмерно морщинистое лицо.

Оказалось, внешность старухи — это часть грима для съемок в драматическом фильме «Щегол», где Кидман исполняет роль Миссис Барбур. Зрители телешоу Грэма Нортона негативно отреагировали на изменения во внешности актрисы. «Николь Кидман старается показать эмоции, но маска просто не дает ей этого сделать», — отметили они.

Кинокартина снята по мотивам романа Донны Тартт, получившего Пулитцеровскую премию в 2013 году. Премьера фильма состоится в октябре 2019 года.

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В январе Кидман призналась, что любит употреблять в пищу насекомых, назвав это своим «секретным талантом». Она продемонстрировала это на камеру, видеозапись опубликована на YouTube-канале Vanity Fair.

«Два миллиарда людей на Земле едят насекомых, и я одна из них», — подчеркнула артистка. Кидман отведала живых гусениц табачного бражника, сушеных сверчков и жареных кузнечиков, а также поела копошащихся мучных червей — личиночную форму большого мучного хрущака. Последние, отметила актриса, были довольно сочными.

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