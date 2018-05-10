Сару Джессику Паркер высмеяли за старость

Поклонники жестоко высмеяли американскую актрису Сару Джессику Паркер за морщинистое лицо. Комментарии по поводу внешности Паркер появились в Twitter сразу после ее появления на ежегодном балу Met Gala в Нью-Йорке.

«Саре Джессике Паркер как будто 89 лет… Я люблю ее стиль, и она всегда хорошо выглядит, но боже мой… Такое ощущение, что у нее обезвоживание и она никогда не принимала витамины», — писали одни.

«Она что, курит по 40 сигарет в день???» — удивились другие пользователи соцсети.

— Lee Colburn 리 콜분 (@leecolbs) 09 мая 2018, 03:10

«Я единственный, кто расстроился, увидев, как постарела Сара Джессика Паркер? Я люблю ее. Но это лишний раз напомнило мне, что я тоже старею», — добавили третьи.

53-летнюю голливудскую актрису также назвали изношенной, старухой и корой дерева.

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