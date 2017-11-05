Сара Джессика Паркер продаст свои туфли на Пятой авеню

Актриса Сара Джессика Паркер лично откроет на Пятой авеню в Нью-Йорке pop-up магазин своего обувного бренда SJP, сообщает WWD.

«Для меня было просто фантастическим счастьем около четырех лет назад открыть мой бренд в Нью-Йорке, в городе, где я живу, — сказала актриса. — И тем более радостно представлять свою новую коллекцию в самом сердце города, на Пятой авеню».

Актриса также пообещала своим клиенткам, что будет лично присутствовать в своем pop-up магазине и общаться с поклонниками. Временный бутик площадью около 150 квадратных метров откроется напротив популярного ресторана 21 Club и будет работать с 24 ноября до 3 декабря.

Сара Джессика Паркер — американская актриса, лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми». Прославилась ролью журналистки Кэрри Брэдшоу в сериале и кинофильмах «Секс в большом городе». Актриса также снималась в картинах «Эд Вуд», «Полет навигатора» и «Клуб первых жен». Бренд SJP актриса основала в 2014 году совместно со своим продюсером и деловым партнером Джорджем Малкемусом (George Malkemus).