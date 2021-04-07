Путин уволил главу Тувы

Президент России Владимир Путин снял с должности главу Тувы Шолбана Кара-оола. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

В документе отмечается, что решение об увольнении было принято в соответствии с заявлением Кара-оола об отставке по собственному желанию.

Исполняющим обязанности главы региона назначен бывший мэр Кызыла Владислав Ховалыга. Указ вступает в силу со дня подписания, 7 апреля.

В марте эксперты холдинга «Минченко консалтинг» составили рейтинг политической устойчивости руководителей российских регионов и оценили вероятность отставки трех из них как высокую. В красную зону попали Шолбан Кара-оол, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

Кара-оол занимал должность главы Тувы с мая 2007 года. В августе 2020-го он сообщил, что был госпитализировал из-за повторного заражения коронавирусом.

Врио главы Тувы прошел обучение в так называемой «школе губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.