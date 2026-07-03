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01:32, 3 июля 2026Ценности

Рианна в нижнем белье снялась для рекламы

Рианна в желтом нижнем белье снялась в новом кампейне бренда Savage&Fenty
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @savagexfenty

Барбадосская певица Рианна в откровенном образе снялась для рекламы собственного бренда Savage&Fenty. Кадры опубликованы в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

В новом кампейне 38-летняя поп-исполнительница предстала перед камерой в желтом нижнем белье, которое включало кружевной бюстгальтер.

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Поверх него звезда надела желтую пижаму с ультракороткими шортами и рубашкой с длинными рукавами. Образ завершили туфли на каблуках с цветочным принтом.

В июне Рианна в парике снялась для обложки журнала. Поп-исполнительница стала героиней съемки, которую назвали La Reine («Королева»).

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