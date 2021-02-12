Оценена вероятность отставок российских губернаторов в 2021 году

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) оценило вероятность отставок российских губернаторов в 2021 году. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает РБК.

Как следует из доклада экспертов, до сентябрьского единого дня голосования своих постов могут лишиться главы восьми регионов. Среди них оказались и те губернаторы, чьи полномочия истекают не в этом году.

Отмечается, что наиболее высокая вероятность отставки — выше среднего — у главы Ульяновской области Сергея Морозова, который возглавляет регион с 2005 года. Срок его полномочий истекает в 2021 году.

Средняя вероятность отставки, по оценке АПЭК, у Сергея Жвачкина (Томская область), Шолбана Кара-оола (Тува), Валентина Коновалова (Хакасия), Владимира Сипягина (Владимирская область), Александра Усса (Красноярский край).

Вероятность покинуть свой пост ниже среднего, по оценкам экспертов, — у главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

Кроме того, авторы доклада упомянули глав регионов, чьи полномочия истекают в 2021 году, вероятность отставки которых нулевая либо очень низкая. Речь идет об Алексее Дюмине (Тульская область), Игоре Рудене (Тверская область), Рамзане Кадырове (Чечня), Рашиде Темрезове (Карачаево-Черкесия).

В декабре 2020 года Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал доклад «Губернаторы новой волны: общественное мнение и лучшие практики». В основе исследования лежит опрос среди членов экспертного пула ЭИСИ и ряда фокус-групп в регионах. Респонденты выделили три критерия «губернатора новой волны»: он решает проблемы, близок к людям и является эффективным управленцем.