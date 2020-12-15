Составлен топ российских губернаторов «новой волны»

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал доклад «Губернаторы новой волны: общественное мнение и лучшие практики». Документ доступен на сайте ЭИСИ.

Исследование подготовлено совместно с ВЦИОМ и Институтом социального маркетинга. В основе лежит опрос среди членов экспертного пула ЭИСИ и ряда фокус-групп в регионах. Респонденты выделили три критерия «губернатора новой волны»: он решает проблемы, близок к людям и является эффективным управленцем.

В топ-10 глав регионов, которые наиболее подходят под определение «губернатор новой волны», вошли: Антон Алиханов (Калининградская область), Дмитрий Артюхов (ЯНАО), Вячеслав Гладков (врио губернатора Белгородской области), Александр Моор (Тюменская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Александр Осипов (Забайкальский край), Михаил Развожаев (Севастополь), Владимир Солодов (Камчатский край), Алексей Текслер (Челябинская область), Владислав Шапша (Калужская область)

Эксперты отметили, что маркер «губернаторов новой волны», благодаря характеристикам, которые он в себе заключает, воспринимается позитивно, он попадает в запрос людей, трактуется как «правильная кадровая политика».