Врио главы Пензенской области отправил правительство в отставку

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко подписал постановление об отставке правительства. Об этом сообщает «Интерфакс».

В постановлении членам правительства, отправленным в отставку, поручено исполнять свои полномочия до формирования нового правительства.

Мельниченко был назначен врио главы Пензенской области 26 марта. Прежний губернатор Иван Белозерцев был отправлен в отставку ранее в этом же месяце в связи с утратой доверия, за день до этого он был арестован Басманным судом Москвы. По версии следствия, он получил взятку в виде часов Breguet, автомобиля и 20 миллионов рублей наличными. За эту сумму он должен был помочь компании «Биотэк» бизнесмена Бориса Шпигеля получить госконтракт на поставку медицинских препаратов в учреждения здравоохранения Пензенской области.