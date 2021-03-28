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Врио главы Пензенской области отправил правительство в отставку

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Олег Мельниченко
Олег Мельниченко
Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко подписал постановление об отставке правительства. Об этом сообщает «Интерфакс».

В постановлении членам правительства, отправленным в отставку, поручено исполнять свои полномочия до формирования нового правительства.

Мельниченко был назначен врио главы Пензенской области 26 марта. Прежний губернатор Иван Белозерцев был отправлен в отставку ранее в этом же месяце в связи с утратой доверия, за день до этого он был арестован Басманным судом Москвы. По версии следствия, он получил взятку в виде часов Breguet, автомобиля и 20 миллионов рублей наличными. За эту сумму он должен был помочь компании «Биотэк» бизнесмена Бориса Шпигеля получить госконтракт на поставку медицинских препаратов в учреждения здравоохранения Пензенской области.

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