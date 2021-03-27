Врио главы Пензенской области пообещал отслеживать процесс госзакупок

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко выступил перед представителями власти региона, депутатами и общественностью и пообещал отслеживать процесс госзакупок и увольнять тех, кто будут уличены в преступных схемах. Его слова приводит ТАСС.

Мельниченко также добавил, что будет ходатайствовать о проверках в отношении таких лиц.

Врио главы также заявил о намерении изменить систему взаимодействия власти с населением. По его мнению, хамство и отписки от чиновников недопустимы, и нужны особые требования к этике госслужащих.

Также было анонсировано создание совета по инновациям и инвестициям в регионе. Правительству при этом поручили активизировать работу по сопровождению инвесторов.

Указ о назначении врио губернатора Мельниченко был подписан после ареста и отставки прежнего главы региона Ивана Белозерцева президентом России Владимиром Путиным.

Мельниченко до назначения занимал должность председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Он также является 37-м губернатором из программы обучения кадрового управленческого резерва государственной службы ВШГУ.

Прежний губернатор Белозерцев был отправлен в отставку 23 марта в связи с утратой доверия. По версии следствия, он получил взятку в виде часов Breguet, автомобиля и 20 миллионов рублей наличными. За эту сумму он должен был помочь компании «Биотэк» бизнесмена Бориса Шпигеля получить госконтракт на поставку медицинских препаратов в учреждения здравоохранения Пензенской области.