В Пензенской области официально представили врио главы региона

Депутатам и чиновникам Пензенской области представили временно исполняющего обязанности губернатора региона Олега Мельниченко. О его назначении сообщил полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, пишет РИА Новости.

Указ ранее, после ареста и отставки прежнего главы региона Ивана Белозерцева, подписал президент России Владимир Путин.

Мельниченко заявил, что чувствует ответственность за имидж региона и хочет, чтобы он «был прославлен не какими-то террористами, преступниками или коррупционерами, а достижениями в области экономики, культуры, науки и образования».

Мельниченко до назначения занимал должность председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Он также является 37-м губернатором из программы обучения кадрового управленческого резерва государственной службы ВШГУ.

Прежний губернатор Белозерцев был отправлен в отставку 23 марта в связи с утратой доверия. По версии следствия, он получил взятку в виде часов Breguet, автомобиля и 20 миллионов рублей наличными. За эту сумму он должен был помочь компании «Биотэк» бизнесмена Бориса Шпигеля получить госконтракт на поставку медицинских препаратов в учреждения здравоохранения Пензенской области.