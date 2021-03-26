Врио главы Пензенской области стал выпускник программы кадрового резерва РАНХиГС

Временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области был назначен выпускник программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС Олег Мельниченко. На посту главы региона он сменил Ивана Белозерцева.

«Олег Мельниченко — выпускник второго потока программы кадрового резерва ВШГУ. Мы поздравляем его с назначением на эту должность. Уверен, что полученные на программе кадрового резерва знания и опыт помогут ему на новом этапе карьеры», — отметил директор ВШГУ, проректор РАНХиГС, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По его словам, Мельниченко хорошо знаком с особенностями региона, так как большую часть жизни проработал в правительстве области. Он курировал вопросы национальной политики, связей с общественностью, сферу образования.

Комиссаров также отметил, что среди выпускников трех потоков программы 37 человек уже возглавили регионы России, в том числе пятеро работают врио губернаторов. Еще 35 человек занимают должности заместителей федеральных министров, трое — министры Правительства РФ и один — генеральный прокурор России.

Программа кадрового резерва была запущена в 2017 году. Она реализуется в партнерстве с Корпоративным университетом Сбербанка, Московской школой управления «Сколково» и Высшей школой экономики. Ее выпускниками уже стали 225 человек.

Олег Мельниченко с 2001 года работал на разных должностях в Пензенской области: с апреля 2007 по январь 2008 года — министром образования Пензенской области, с января по июнь 2008 года — вице-губернатором, затем почти год проработал заместителем председателя правительства региона. С 2009 по 2017 год он занимал пост сначала помощника, а затем заместителя полпреда президента России в ПФО.

В сентябре 2017 года Мельниченко был избран депутатом заксобрания Пензенской области от «Единой России». 26 сентября 2017 года назначен членом Совета федерации от областного заксобрания. Возглавлял Комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.