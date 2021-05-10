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Эрдоган обвинил Израиль в терроре из-за ситуации в Иерусалиме

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Фото: Tim Heritage / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в терроре из-за действий в Иерусалиме. Об этом он заявил в ходе разговора с лидером Палестины Махмудом Аббасом, сообщает ТАСС.

«В ходе переговоров обсуждались нападения Израиля на мечеть Аль-Аксу и палестинцев. Президент Эрдоган в ходе переговоров назвал нападения Израиля в Иерусалиме террором и резко осудил эти подлые нападения», — рассказали в канцелярии турецкого лидера.

Эрдоган пообещал Аббасу, что Анкара сделает все для мобилизации исламского мира, чтобы «остановить террор и вторжения Израиля».

Утром 10 мая сообщалось, что танки израильской армии нанесли удары по объектам ХАМАС в ответ на запуски воздушных шаров с взрывчаткой и четырех ракет по израильской территории. Ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля на фоне нагнетания напряженности и актов насилия вблизи границы и в Восточном Иерусалиме после того, как израильский суд принял решение выселить несколько палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах.

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