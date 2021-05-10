Армия Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС

Танки израильской армии нанесли удары по объектам ХАМАС в ответ на запуски воздушных шаров с взрывчаткой и четырех ракет по израильской территории. Об этом сообщает Армия обороны Израиля на своей странице в социальной сети Twitter.

Ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля на фоне нагнетания напряженности и актов насилия вблизи границы и в Восточном Иерусалиме в связи с решением израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах. Это вызвало волну протестов палестинского населения, переросших в столкновения с полицией.

Утром в понедельник, 10 мая, на юге Израиля сработали сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, заявила пресс-служба армии. Уточняется, что в сторону еврейского государства были выпущены еще три ракеты.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от властей Израиля извиниться за столкновения, которые произошли в ночь с 7 на 8 мая между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции в Восточном Иерусалиме. Он назвал действия израильских властей «провокацией в самой изящной форме», направленной на то, чтобы мусульмане в отместку нарушили закон. «Ведь потом можно будет из всех рупоров снова кричать, что последователи религии ислам — террористы», — написал он.