Израиль обвинили в преступлениях против человечества

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) в своем последнем докладе обвинила правительство Израиля в преступлениях против человечества, а именно в организации апартеида и преследований. Об этом сообщает Washington Post.

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Согласно докладу, в рамках существующего международного права политика Израиля в отношении палестинцев представляет собой программу как для сохранения еврейского господства, так и для систематического угнетения палестинцев.

«Законы, политика и заявления ведущих израильских официальных лиц ясно показывают, что цель сохранения еврейского контроля над демографией, политической властью и землей долгое время определяла политику правительства», — заявляют в докладе. Отмечается, что, преследуя эти цели, власти лишили собственности, ограничили, насильно отделили и поработили палестинцев. В некоторых областях «лишения настолько суровы, что они равносильны преступлениям против человечности в виде апартеида и преследований».

Автор доклада Омар Шакир заявил, что это один из самых жестких выводов, который когда-либо делала HRW в отношении Израиля. «Слишком долго международное сообщество не могло признать реальность такой, какая она есть», — заключил он.

Палестино-израильский конфликт — конфликт между государством Израиль и палестинцами за правообладание территорией бывшего британского мандата Палестина. По мнению большинства израильтян и палестинцев, создание двух отдельных государств положило бы конец конфликту.