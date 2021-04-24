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Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами

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Фото: Nir Elias / Reuters

Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами после обострения ситуации между двумя сторонами с вечера 23 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали израильские военные, накануне из сектора Газа были выпущены 15 ракет. В ответ на это Военно-воздушные силы Израиля поразили несколько военных объектов палестинцев. В частности, речь идет о подземной инфраструктуре и ракетных установках.

Ситуация между сторонами обострилась, когда вечером 23 апреля из палестинского анклава по израильской территории выпустили три ракеты. В ответ танк армии Израиля нанес удар по военному посту ХАМАС.

В феврале Израиль заблокировал поставку российской вакцины против коронавируса «Спутник V» палестинцам в секторе Газа. По словам министра здравоохранения Палестины, 2 тысячи доз, предназначенные для работников сферы здравоохранения, были задержаны на израильском контрольно-пропускном пункте на Западном берегу реки Иордан.

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