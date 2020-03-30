Палестинцы запустили фейерверки в израильскую полицию. Об этом сообщает Quds Press, видео опубликовал Telegram-канал Bellum Acta.

Известно, что столкновение произошло к северо-востоку от Иерусалима. Сообщается, что палестинская молодежь атаковала машины противника с помощью коктейлей Молотова. Кроме того, на видео попал запуск фейерверков в сторону израильских солдат.

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Ранее сообщалось, что власти стран договорились создать совместный оперативный штаб для борьбы с коронавирусом.

В феврале премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности начать масштабную военную операцию в Газе, если палестинские группировки продолжат обстреливать населенные пункты Израиля.

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