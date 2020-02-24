Нетаньяху пригрозил Палестине масштабной военной операцией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности начать масштабную военную операцию в Газе, если палестинские группировки продолжат обстреливать населенные пункты Израиля. Об этом сообщила пресс-служба политика.

В сообщении сказано, что в ходе поездки в город Ариэль премьер отметил, что Израиль не будет терпеть атаки со стороны «Хамаса» и «Исламского джихада». Нетаньяху пригрозил привести в действие «план масштабной военной кампании», если они полностью не прекратят нападать. «Я имею ввиду не день и не два дня, а вообще», — подчеркнул он.

Нетаньяху отметил, что война — это «последнее средство», но, «если не будет выбора», он готов начать ее.

Ранее в Twitter Армии обороны Израиля сообщалось, что за последние сутки военные сбили 28 ракет, выпущенных с территории Газы. Днем ранее замечено более 40 ракет, одна из них попала на детскую площадку в городе Сдерот. Были задействованы ПВО «Железный купол». О пострадавших не говорилось. Из-за обострения ситуации закрыты образовательные учреждения в некоторых населенных пунктах на границе с Газой.

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