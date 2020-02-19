Названа опасность «сделки века» Трампа

Произраильская позиция президента США Дональда Трампа способствует росту экстремистских тенденций в Израиле, заявил генеральный секретарь Фронта народной борьбы Палестины, министр социального развития автономии Ахмад Маджалани. Опасность так называемой «сделки века» он назвал в ходе конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

По мнению Маджалани, провозглашенная Трампом «сделка века» противоречит нормам международного права. Более того, из-за усиления позиций Израиля права палестинцев стали чаще нарушаться.

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«Палестинцы лишаются перспектив создания собственного государства на своей территории», — сказал политик.

17 февраля глава МИД России Сергей Лавров усомнился в возможности решить конфликт между странами путем, который предложил американский президент. Речь идет об односторонних уступках в пользу Израиля, отметил дипломат.

28 января Дональд Трамп представил план по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, известный как «сделка века». Согласно карте, которую показал глава государства, палестинское государство должно несколько увеличиться в размерах, а его столица — расположиться в Восточном Иерусалиме.

Палестинцы и ряд арабских стран раскритиковали это предложение. Палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.

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