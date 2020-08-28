Израильские военные разбомбили объекты боевиков в секторе Газа

Израильские военные нанесли удары по объектам движения ХАМАС, признанного террористической организацией в ряде западных стран, в секторе Газа. Об этом сообщает на странице Армии обороны Израиля в Twitter,

Самолeты ВВС Израиля разбомбили объекты боевиков ночью 28 августа. Отмечается, что ракеты были запущены в ответ на запуски снаряженных взрывчаткой и зажигательной смесью воздушных шаров.

Спустя час после обстрела по южной части Израиля был произведен пуск шести ракет.

Ранее в июле службы безопасности ХАМАС арестовали нескольких членов салафитской группировки (ультраконсервативных мусульман) в палестинской Газе. Связанные с «Исламским государством» (террористическая группировка, запрещена на территории РФ) боевики планировали устроить теракты в Газе на мотоциклах.