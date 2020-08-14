Трамп назвал сроки примирения Израиля с арабами

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Израиль подпишут мирное соглашение на территории США в течение трех недель. Такие сроки назвал американский президент Дональд Трамп, сообщает The Times of Israel.

«Я готовлюсь очень скоро принять их у себя в Белом доме для формального подписания соглашения. Мы, вероятно, сделаем это в ближайшие три недели», — приводит издание его слова.

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13 августа Трамп сообщил, что Израиль и ОАЭ достигли исторического соглашения, объявив о нормализации двусторонних отношений. Страны пришли к договоренности при посредничестве администрации Трампа.

По условиям сделки Израиль временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан: по словам израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, аннексия пройдет только при тесной координации с Соединенными Штатами. Сообщается, что палестинские силы в Газе и на Западном берегу не признали соглашение еврейского государства с Эмиратами. По словам главы США, после примирения большего числа арабских стран с Израилем палестинцы изменят свою позицию

ОАЭ стали третьей арабской страной, установившей полные дипломатические отношения с Израилем. Ранее мирного соглашения с еврейским государством достигли Египет и Иордания: в 1979 году и 1994 году соответственно.