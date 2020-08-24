Турция захотела арестовать советника правителя ОАЭ

Турция захотела арестовать близкого советника правителя ОАЭ Мухаммеда бин Зайда Ан-Нахайяна Мухаммада Дагляна. Об этом сообщает Middle East Monitor.

Отмечается, что Анкара направила официальную заявку в Интерпол с требованием задержать Дагляна. Его обвиняют в создании сети шпионов и агентов влияния, а также подозревают в причастности к попытке военного переворота в 2016.

В Турции советника давно считают одним из самых разыскиваемых преступников. За информацию о местонахождении Дагляна назначили награду в 10 миллионов турецких лир (385 тысяч долларов).

Мухаммад Даглян — бывший советник по вопросам безопасности лидера Палестинской автономии Махмуда Аббаса, до этого был членом палестинской партии ФАТХ.

Отмечается, что объявление советника в международный розыск произошло вскоре после соглашения между ОАЭ и Израилем. 13 августа американский президент Дональд Трамп сообщил, что страны договорились о нормализации двусторонних отношений при посредничестве США. По условиям сделки Израиль временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан.

ОАЭ стали третьей арабской страной, установившей полные дипломатические отношения с Израилем. Ранее мирного соглашения с еврейским государством достигли Египет и Иордания: в 1979 году и 1994 году соответственно.