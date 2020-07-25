Глава ПНС Ливии приехал в Стамбул на неожиданные переговоры с Эрдоганом

Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж неожиданно прибыл в Стамбул и провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом со ссылкой на администрацию турецкого лидера сообщает РИА Новости.

Отмечается, что встреча не анонсировалась заранее. О содержании переговоров ничего не известно.

20 июля стало известно, что ПНС готовится наступать на силы фельдмаршала Халифы Хафтара — для этого Турция отправила в Ливию ракетные пусковые установки.

15 июля сообщалось, что Ливийская национальная армия (ЛНА), возглавляемая Хафтаром, ожидает в ближайшее время большой битвы с войсками ПНС и Турции в окрестностях стратегически важного Сирта и аль-Джуфры. Кроме того, сторонники Хафтара заявили, что не намерены атаковать первыми, однако готовы сдерживать любые силы, которые попытаются пойти на штурм.

Правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи был свергнут и убит во время гражданской войны в 2011 году. В результате страна оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, который поддерживает Ливийская национальная армия Хафтара, а на западе в Триполи — правительство национального согласия. При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ.