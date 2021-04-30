Выборы в Палестине перенесли из-за отказа Израиля провести их в Иерусалиме

Председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас заявил о переносе президентских и парламентских выборов из-за отказа Израиля провести их в Восточном Иерусалиме. Его слова передает палестинское агентство ВАФА, сообщает РИА Новости.

«Из-за отказа Израиля разрешить выборы в городе Иерусалим палестинское руководство решило отложить выборы, которые были должны пройти 22 мая», — сказал он.

Кроме того, в Палестине сформируют правительство национального единства, добавил Аббас. Оно будет признавать все международные соглашения, которые были подписаны в Осло, и которые подписала Организация освобождения Палестины.

Многие государства не признают аннексию Израилем восточной части Иерусалима. В связи с этим большая часть иностранных посольств располагается в Тель-Авиве. При этом Израиль считает, что Иерусалим — «единая и неделимая» столица, отвоеванная у Иордании полвека назад.