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В Сирии погиб человек из-за удара Израиля

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Фото: Omar Sanadiki / Reuters

Израильские силы нанесли удар по гражданским объектам в провинции Латакия (Сирия). Об этом сообщает SANA.

По информации властей, в результате погиб мирный житель, еще шестеро человек пострадали. Атака Израиля была направлена на точки в сельской местности.

Как пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ, удар был нанесен по складу пластиковых изделий в провинции Латакия. Среди пострадавших были ребенок с матерью.

22 апреля сообщалось, что в Сирии четверо военных пострадали при ракетной атаке Израиля со стороны Голанских высот. Израиль нанес удар по целям на территории Сирии в ответ на запуск ракеты, которая упала в пустыне Негев. Сирены, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, прозвучали в поселке Абу-Кринат на юге Израиля в нескольких километрах от города Димона, где находится израильский Ядерный исследовательский центр.

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