Израиль нанес ракетные удары по Дамаску

Средства ПВО Сирии отражают в провинции Дамаск ракетные удары, которые совершил Израиль. Об этом сообщает сирийское агентство САНА.

«Наши средства противовоздушной обороны отражают израильскую ракетную агрессию в районе Думайр в провинции Дамаск», — говорится в сообщении

Израиль регулярно наносит авиаудары на территории Сирии. По сообщениям СМИ, их целью зачастую становятся позиции проиранских формирований в стране. Самая недавняя атака произошла накануне, 17 марта. Тогда ВВС Израиля нанесли удары по окрестностям Дамаска. Сирийское государственное СМИ заявило, что атака была отражена и причинила лишь материальный ущерб. Армия Израиля от комментариев отказалась.

Кроме того, сообщалось, что за два года Израиль подорвал дюжину кораблей, перевозивших иранскую нефть в Сирию. Сам Тегеран сообщил лишь о части нападений на свои танкеры, но нередко обвинял в них Израиль.