Четверо военных пострадали при ракетной атаке Израиля в Сирии

В Сирии четверо военных пострадали при ракетной атаке Израиля со стороны Голанских высот. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщает агентство SANA.

При этом The Times Of Israel со ссылкой на израильскую армию сообщило, что Израиль нанес удар по целям на территории Сирии в ответ на запуск ракеты, которая упала в пустыне Негев.

Сирены, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, прозвучали в поселке Абу-Кринат на юге Израиля в нескольких километрах от города Димона, где находится израильский Ядерный исследовательский центр.

Ранее 22 апреля сообщалось, что ПВО Сирии отразили в провинции Дамаск ракетные удары, которые совершил Израиль.

Израиль регулярно наносит авиаудары на территории Сирии. По сообщениям СМИ, их целью зачастую становятся позиции проиранских формирований в стране. 17 марта ВВС Израиля нанесли удары по окрестностям Дамаска. Атака была отражена и причинила лишь материальный ущерб. Перед этим сирийская армия отразила ракетную атаку около Дамаска 1 марта.