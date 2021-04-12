Иран пообещал ответить Израилю за взрыв на ядерном объекте

Израиль стоит за атакой на ядерный объект в иранском Натанзе, а его задачей было сорвать переговоры по ядерной сделке Тегерана. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает агентство IRNA.

«Сионисты хотят отомстить за успехи в снятии репрессивных санкций с иранского народа, но мы не позволим. Мы примем меры против самих сионистов», — подчеркнул министр. Он указал, что ответом Израилю будет еще «более сильный Натанз, где будет использоваться более совершенная техника».

Зариф также отметил, что Тегерану необходимо защищать объекты и ученых-ядерщиков. При этом «элите и народу Ирана нужно быть внимательными, чтобы не попасть в хитрую ловушку, созданную сионистским режимом», добавил он.

Ранее причастность Израиля к атаке на ядерный объект Ирана анонимно подтверждали и в США. Вице-президент Ирана Али Акбар Салехи называл произошедшее «актом ядерного терроризма».

Авария произошла на ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе 11 апреля. В Организации по атомной энергии заявили, что инцидент был связан с распределением электроэнергии. Позднее стало известно, что мощный взрыв на ядерном объекте привел к разрушению хорошо защищенной внутренней электросистемы, которая обеспечивала работу обогащающих уран центрифуг. По некоторым данным, инцидент нанес серьезный удар по возможности Ирана обогащать уран: работа объекта в штатном режиме может восстановиться только через девять месяцев.

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