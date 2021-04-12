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В США подтвердили причастность Израиля к атаке на ядерный объект Ирана

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Фото: Raheb Homavandi / Reuters

В США подтвердили кибератаку Израиля на ядерный объект Ирана. Об этом пишет The New York Times.

Источник издания на условиях анонимности подтвердил, что еврейское государство причастно к нападению. Однако он уточнил, что полной картины случившегося пока нет, «детали все еще очень обрывочны».

Ранее на израильском радио KAN со ссылкой на анонимные источники в разведке рассказали, что кибератаку на ядерный объект Ирана устроила спецслужба «Моссад». Речь идет об отключении электричества на электростанции, обслуживающей станцию по обогащению урана в городе Натанз (Иран).

В результате атаки пострадал официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди. Вице-президент Ирана назвал произошедшее «актом ядерного терроризма».

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