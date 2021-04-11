Мир
 
Последние новости
Российским водителям пригрозили новыми штрафами
«Локомотив» обыграл «Спартак» в матче РПЛ
Меркель отменила запись на прививку от коронавируса
«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» в матче АПЛ
В НАСА объяснили «радугу» на Марсе
В Египте понадеялись на Россию в решении кризиса вокруг плотины «Возрождение»
Аварию на ядерном объекте в Иране сочли следствием теракта
Бывший представитель НАТО в России назвал удобный момент для «возвращения» Крыма
Журналисты нашли подтверждение версии крушения MH17 под Донецком
Новости партнеров
Прослушать новость

Израиль устроил кибератаку на ядерный объект Ирана

Перейти в «Мою Ленту»
Ядерный объект Ирана в Натанзе
Ядерный объект Ирана в Натанзе
Фото: Reuters

Израиль в лице разведывательной службы «Моссад» устроил кибератаку на ядерный объект Ирана. Об этом рассказали на израильском радио KAN со ссылкой на анонимные источники в разведке.

Речь идет об инциденте на электростанции, обслуживающей ядерный объект в городе Натанз (Иран).

Ранее вице-президент Ирана назвал произошедшее «актом ядерного терроризма».

По данным государственной радиостанции, именно «Моссад» стоит за инцидентом — израильтяне организовали кибератаку на иранские объекты.

За последние недели Иран и Израиль неоднократно вступали в столкновения. Так, 7 апреля израильские силы ударили по кораблю Ирана в Красном море, предположительно, связанному с разведывательной деятельностью «Корпуса стражей исламской революции» (элитного подразделения иранской армии — прим. «Ленты.ру»).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
גורם מודיעיני: נגרעה מאיראן יכולת משמעותית, תזמון הפעולה אינו מקרי
Израиль ударил по кораблю Ирана в Красном море
Иран атаковал израильское судно