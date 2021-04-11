Аварию на ядерном объекте в Иране сочли следствием теракта

Авария в распределительной электросети на ядерном объекте в Натанзе (Иран) стала следствием теракта. Об этом заявил вице-президент страны и глава Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи телевидению. Его слова передает РИА Новости.

«Иран, осуждая это подлое действие, подчеркивает, что международное сообщество и Международное агентство по атомной энергии должны противостоять этому ядерному терроризму», — заявил Салехи.

Он подчеркнул, что произошедшее нападение представляет собой «провал противников переговоров по снятию санкций с Ирана». Салехи также отметил, что страна оставляет за собой право принять соответствующие меры в связи с этим инцидентом.

Ранее 11 апреля сообщалось, что в Натанзе на ядерном объекте по обогащению урана произошла авария. По словам представителя Организации по атомной энергии ИРИ Бехруза Камальванди, инцидент был связан с распределением электроэнергии.

22 февраля Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Иран достигли технического понимания и договоренности о мониторинге за иранскими ядерными объектами. По словам генерального директора Рафаэля Гросси, это позволит стабилизировать расшатанную ситуацию и организовать дальнейшие политические консультации по иранской ядерной деятельности.