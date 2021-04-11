В Иране на ядерном объекте произошла авария

В Натанзе (Иран) на ядерном объекте по обогащению урана произошла авария. Об этом сообщил официальный представитель Организации по атомной энергии ИРИ Бехруз Камальванди, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Fars.

По его словам, инцидент был связан с распределением электроэнергии.

«Согласно нашей информации, к счастью, этот инцидент не стал причиной загрязнения и причинения вреда человеку», — сообщил собеседник агентства.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Иран достигли технического понимания о мониторинге за иранскими ядерными объектами. По словам генерального директора Рафаэля Гросси, это позволит стабилизировать расшатанную ситуацию и организовать дальнейшие политические консультации по иранской ядерной деятельности.