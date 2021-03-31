Северную Корею заподозрили в переработке плутония

Эксперты из США зафиксировали активность на ядерном объекте в Йонбене и заподозрили Северную Корею в переработке плутония или подготовке к этому процессу. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

Спутниковые данные показали, что в последние недели по меньшей мере одно из помещений объекта регулярно отапливается — это выдал поднимающийся над ним пар или дым. Это свидетельствует об активности и может означать, что КНДР уже начала новую кампанию по переработке плутония или подготовку к ней. Известно также, что в последнее время активна связанная с этим объектом электростанция.

В США предполагаемые действия Пхеньяна рассматривают как часть выверенной стратегии по нагнетанию противостояния с Сеулом и Вашингтоном.

25 марта Северная Корея провела запуск двух баллистических ракет. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга назвал случившееся нарушением резолюции СБ ООН и угрозой миру и безопасности региона.