КНДР испытала новые тактические ракеты

Северная Корея в пятницу, 26 марта, заявила об испытании двух новых тактических ракет, запуск состоялся днем ранее. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официальную газету КНДР Rodong Sinmun.

Недавно разработанные ракеты пролетели около 600 километров в Японском море. Согласно изданию, новые ракеты способны переносить боеголовку весом до 2,5 тонн. При этом отмечается, что северокорейский лидер Ким Чен Ын не наблюдал за испытаниями ракеты.

О том, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии, ранее сообщил Reuters. Береговая охрана Японии издала специальное предупреждение для рыболовецких судов в Японском море. Позже эту информацию подтвердил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга. Он подчеркнул, что КНДР провела два пуска таких ракет впервые с 29 марта прошлого года. По словам премьера, они нарушают резолюции СБ ООН, а также угрожают миру и безопасности региона.