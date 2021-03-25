Япония подтвердила запуск двух баллистических ракет Северной Кореи

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга подтвердил, что Северная Корея провела запуск двух баллистических ракет. Его слова передает ТАСС.

Как сообщил Суга, снаряды упали за пределами японской эксклюзивной экономической зоны. Он подчеркнул, что КНДР провела два пуска таких ракет впервые с 29 марта прошлого года. По словам премьера, они нарушают резолюции СБ ООН, а также угрожают миру и безопасности региона.

Высокопоставленный чиновник администрации США также подтвердил запуск двух баллистических северокорейских ракет в беседе с CNN.

По информации агентства Kyodo, из-за ракетных пусков Северной Кореи японское правительство созвало Совет национальной безопасности, передает РИА Новости.

О том, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии, ранее сообщил Reuters. Береговая охрана Японии издала специальное предупреждение для рыболовецких судов в Японском море.