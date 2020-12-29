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Северная Корея встретит нового президента США ракетными запусками

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: David Guttenfelder / AP

Северная Корея может провести испытания межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в первые месяцы работы новой администрации США под руководством Джо Байдена. Таким прогнозом поделился южнокорейский аналитический центр, передает информационное агентство «Ёнхап».

Отмечается, что в прошлом Пхеньян уже встречал смену руководства США военными провокациями, чтобы проверить реакцию Вашингтона и привлечь внимание новой администрации. Кроме того, по мнению экспертов Института политических исследований Асан, озвученные Байденом планы по дипломатическому взаимодействию с КНДР сигнализируют о 180-градусном развороте от подхода Трампа. Новый президент США, как ожидается, будет выстраивать отношения с Пхеньяном в формате «снизу-вверх», отдавая предпочтение встречам на рабочем уровне, а не двусторонним саммитам, как это делал его предшественник.

Все это может в очередной раз затормозить переговоры по ядерной проблеме, отмечает аналитический центр. «Поэтому КНДР может решиться на запуски МБР в отчаянной попытке выйти из тупика в переговорах, который может стать еще более серьезным, чем это было при администрации Трампа», — отмечается в докладе института.

Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые встретились в 2018 году в Сингапуре. Тогда два лидера подписали соглашение, согласно которому Пхеньян выразил готовность отказаться от своего ядерного оружия. Их второй саммит в начале 2019 года во Вьетнаме был прерван. Президент США и лидер КНДР снова встретились в июне того же года в демилитаризованной зоне, разделяющей Северную и Южную Корею, и договорились возобновить переговоры. Однако в октябре переговоры между двумя сторонами зашли в тупик.

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