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Байден оказался готов к встрече с Ким Чен Ыном

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден будет готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в случае победы на президентских выборах. Об этом агентству Yonhap рассказал бывший советник американского политика Брайан Маккеон.

По его словам, встреча глав государств будет возможна в рамках усилий по денуклеаризации Корейского полуострова. Он выразил уверенность в том, что подход демократа будет существенно отличаться от тактики администрации действующего президента Дональда Трампа. «Байден понимает, что проблема Северной Кореи довольно сложна, и вы не можете просто решить ее с помощью пары встреч на высшем уровне», — пояснил Маккеон.

Он отметил, что перед встречами американского лидера и Ким Чен Ына не была проведена достаточно серьезная дипломатическая работа. «Когда речь идет о переговорах по такому сложному вопросу, как ядерная проблема КНДР, нельзя ожидать, что два лидера уладят ее за один или два часа», — заверил бывший советник Байдена. По его мнению, необходимо проводить детальные консультации, достичь взаимопонимания, зафиксировать на бумаге принципы, которые лидеры смогут одобрить, изучить и подписать.

Трамп и Ким Чен Ын впервые встретились в 2018 году в Сингапуре, тогда два лидера подписали соглашение, согласно которому Пхеньян откажется от своего ядерного оружия. Их второй саммит в начале 2019 года во Вьетнаме был прерван. Президент США и лидер КНДР снова встретились в июне того же года в демилитаризованной зоне, разделяющей Северную и Южную Корею, и договорились возобновить переговоры. Однако в октябре переговоры между двумя сторонами зашли в тупик.

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URUMQI, CHINA - JULY 07: Chinese policemen push Uighur women who are protesting at a street on July 7, 2009 in Urumqi, the capital of Xinjiang Uighur autonomous region, China. Hundreds of Uighur people have taken to the streets protesting after their relatives were detained by authorities after Sunday's protest. Ethnic riots in the capital of the Muslim Xinjiang region on Sunday saw 156 people killed. Police officers, soldiers and firefighters were dispatched to contain the rioting with hundreds of people being detained. (Photo by Guang Niu/Getty Images)Геноцид против сил зла
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