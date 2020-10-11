Байден оказался готов к встрече с Ким Чен Ыном

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден будет готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в случае победы на президентских выборах. Об этом агентству Yonhap рассказал бывший советник американского политика Брайан Маккеон.

По его словам, встреча глав государств будет возможна в рамках усилий по денуклеаризации Корейского полуострова. Он выразил уверенность в том, что подход демократа будет существенно отличаться от тактики администрации действующего президента Дональда Трампа. «Байден понимает, что проблема Северной Кореи довольно сложна, и вы не можете просто решить ее с помощью пары встреч на высшем уровне», — пояснил Маккеон.

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Он отметил, что перед встречами американского лидера и Ким Чен Ына не была проведена достаточно серьезная дипломатическая работа. «Когда речь идет о переговорах по такому сложному вопросу, как ядерная проблема КНДР, нельзя ожидать, что два лидера уладят ее за один или два часа», — заверил бывший советник Байдена. По его мнению, необходимо проводить детальные консультации, достичь взаимопонимания, зафиксировать на бумаге принципы, которые лидеры смогут одобрить, изучить и подписать.

Трамп и Ким Чен Ын впервые встретились в 2018 году в Сингапуре, тогда два лидера подписали соглашение, согласно которому Пхеньян откажется от своего ядерного оружия. Их второй саммит в начале 2019 года во Вьетнаме был прерван. Президент США и лидер КНДР снова встретились в июне того же года в демилитаризованной зоне, разделяющей Северную и Южную Корею, и договорились возобновить переговоры. Однако в октябре переговоры между двумя сторонами зашли в тупик.