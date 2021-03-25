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Кремль оценил угрозу от ракетных пусков Северной Кореи для России

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Ahn Young-joon / AP

Кремль не видит угрозы для безопасности России от ракетных пусков, которые прошли в Северной Корее, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его оценку приводит ТАСС в четверг, 25 марта.

«Нет, эти испытания угрозы для России не представляют», — сказал он.

Песков добавил, что Москва внимательно наблюдает за ракетными испытаниями в КНДР.

Ранее в четверг первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ракетные запуски в КНДР могут нанести урон пограничным территориям России.

В свою очередь, депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что к запуску двух баллистических ракет привели действия Японии и США. Он призвал стороны сесть за стол переговоров, чтобы не усугублять напряженность в регионе.

Северная Корея провела запуск двух баллистических ракет в четверг утром. Снаряды упали за пределами японской эксклюзивной экономической зоны. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга назвал случившееся нарушением резолюции СБ ООН и угрозой миру и безопасности региона.

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