Северная Корея обвинила США в сумасшествии и клевете

КНДР отказывается налаживать отношения с США. Такое заявление сделала первый заместитель министра иностранных дел Чхве Сон Хи, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

По ее словам, правительство страны не будет «реагировать на игрища США» до тех пор, пока те не обратят вспять свою враждебную политику в отношении КНДР. Именно поэтому Пхеньян намерен игнорировать попытки американской стороны установить контакт.

Она добавила, что американская теория об угрозе со стороны Северной Кореи — «сумасшедшая версия». Чхве подчеркнула, что считает риторику о полной денуклеаризации Корейского полуострова «необдуманным вздором». Она также указала, что у США осталась «дурная привычка отчаянно клеветать и придираться» к КНДР. Высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена Чхве охарактеризовала как «бестолковую ерунду».

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Deutsche Welle пишет, что слова первого замминистра прозвучали на фоне встречи Блинкена с главой Минобороны Южной Кореи Со Вуком в Сеуле. На переговорах обсуждалась важность американо-южнокорейского альянса и то, как он может противостоять растущему влиянию Китая и ядерной программе Северной Кореи. Блинкен также заявлял, что Соединенные Штаты в ближайшие недели завершат пересмотр своей политики в отношении Северной Кореи и что на повестке дня стоят как давление на Пхеньян, так и дипломатические варианты.

16 марта сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон резко осудила последние совместные учения Южной Кореи и США. Она пригрозила, что КНДР может ликвидировать все ведомства, ответственные за диалог между Кореями.

Ранее представитель Госдепартамента США Джалина Портер рассказала о нескольких безуспешных попытках американских властей связаться с Северной Кореей. Портер отметила, что США пытались связаться с КНДР по нескольким каналам.

С 2018 года США и КНДР ведут переговоры о денуклеаризации Северной Кореи. Президент США Дональд Трамп заявлял, что готов снять санкции с республики в случае соглашения по этому вопросу. Однако последние переговоры в октябре 2019 года провалились, о чем объявили в Пхеньяне, но опровергли в США. В декабре 2020-го в КНДР сообщили, что не нуждаются в дальнейшем диалоге с США по вопросу денуклеаризации: Пхеньян отказывается сокращать запасы ядерного оружия в одностороннем порядке.