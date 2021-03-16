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Северная Корея пригрозила администрации США лишить ее спокойного сна

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Ким E Чжон
Ким E Чжон
Фото: JORGE SILVA / Reuters

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон посоветовала администрации США с самого начала не делать глупостей, чтобы в ближайшие четыре года спать спокойно. Заявление заместителя отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) было опубликовано в северокорейском Центральном телеграфном агентстве (ЦТАК), передает РИА Новости.

Ким Е Чжон резко осудила последние совместные учения Южной Кореи и США. Она пригрозила, что КНДР в зависимости от поведения Сеула может ликвидировать все ведомства, ответственные за диалог между Кореями.

Представитель Северной Кореи подчеркнула, что вернуться к таким же хорошим отношениям, как были весной 2018 года, независимо от того, как Сеул будет действовать «по указке хозяина», будет очень нелегко.

Ранее представитель Госдепартамента США Джалина Портер рассказала о нескольких безуспешных попытках американских властей связаться с Северной Кореей. Портер отметила, что США пытались связаться с КНДР по нескольким каналам, в том числе и через Нью-Йорк, где при штаб-квартире ООН находится постоянное представительство Северной Кореи. По ее словам, это делалось для «избежания эскалации». Однако до настоящего момента ответа американская администрация не получила ответа от северокорейской стороны, заключила она.

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