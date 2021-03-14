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США рассказали о неудачных попытках наладить диалог с Северной Кореей

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Фото: Kham / Reuters

Власти США рассказали о неудачных попытках наладить диалог с Северной Кореей (КНДР) в целях предотвращения эскалации напряженности. Об этом заявил ТАСС представитель американской администрации высокого ранга.

Вашингтон почти месяц предпринимал попытки связаться с Пхеньяном, однако ответа до сих пор не получил.

«Чтобы снизить риск эскалации, мы с середины февраля обращались к властям КНДР по нескольким каналам, в том числе в Нью-Йорке. До настоящего момента мы не получили ответа из Пхеньяна», — сказал источник. По его словам, «активного диалога» с КНДР нет уже больше года.

Также представитель администрации добавил, что на протяжении всего процесса США взаимодействовали и будут взаимодействовать с «союзниками в Японии и Южной Корее». «Мы внимательно выслушивали их идеи, в том числе в рамках трехсторонних консультаций», — заключил чиновник.

Ранее стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп предлагал лидеру КНДР Ким Чен Ыну «подбросить» его из Вьетнама до Пхеньяна на своем самолете. При этом Трамп не предупредил своих советников о договоренности. Отмечается, что Трамп рассматривал данный жест как дружескую услугу, так как это помогло бы Ким Чен Ыну значительно сократить время на возвращение домой. Глава КНДР от его предложения отказался.

В начале января Ким Чен Ын назвал США главным врагом КНДР. Он выразил мнение, что политика Соединенных Штатов в отношении страны не изменится вне зависимости от того, кто будет занимать посты в американской администрации.

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