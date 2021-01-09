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Ким Чен Ын назвал США главным врагом Северной Кореи

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Ким Чен Ын и Дональд Трамп
Ким Чен Ын и Дональд Трамп
Фото: White House / Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал США главным врагом страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на южнокорейское издание «Ренхап».

По словам северокорейского лидера, политика США в отношении КНДР не изменится в независимости от того, кто будет занимать посты в администрации Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что только отказ от «враждебной политики» может поспособствовать улучшению отношений межу двумя странами.

Ранее сообщалось, что Северная Корея может провести испытания межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в первые месяцы работы новой администрации США под руководством Джо Байдена. Южнокорейский аналитический центр отметил, что в прошлом Пхеньян уже встречал смену руководства США военными провокациями, чтобы проверить реакцию Вашингтона и привлечь внимание новой администрации.

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