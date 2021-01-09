Ким Чен Ын назвал США главным врагом Северной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал США главным врагом страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на южнокорейское издание «Ренхап».

По словам северокорейского лидера, политика США в отношении КНДР не изменится в независимости от того, кто будет занимать посты в администрации Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что только отказ от «враждебной политики» может поспособствовать улучшению отношений межу двумя странами.

Ранее сообщалось, что Северная Корея может провести испытания межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в первые месяцы работы новой администрации США под руководством Джо Байдена. Южнокорейский аналитический центр отметил, что в прошлом Пхеньян уже встречал смену руководства США военными провокациями, чтобы проверить реакцию Вашингтона и привлечь внимание новой администрации.