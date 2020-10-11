Пентагон заинтересовался новой межконтинентальной ракетой КНДР

Пентагон заинтересовался новой межконтинентальной баллистической ракетой КНДР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

В Министерстве обороны заявили, что США в курсе сообщений о демонстрации на северокорейском параде новых вооружений. Представители Пентагона подчеркнули, что Соединенные Штаты уже проводят анализ ситуации с КНДР в контакте с союзниками в данном регионе.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден будет готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в случае победы на президентских выборах. По словам бывшего советника американского политика Брайана Маккеона, встреча глав государств будет возможна в рамках усилий по денуклеаризации Корейского полуострова.

КНДР провела парад в честь 75-летия Трудовой партии Кореи, на котором была продемонстрирована новая баллистическая ракета «Пуккыксон 4-А» («Полярная звезда»). В стране были выпущены уже несколько модификаций таких ракет, испытания которой проводились в октябре 2019 года. Также среди вооружений была продемонстрирована 22-метровая межконтинентальная ракета «Хвасон-15», способная достичь территории США. Успешные испытания оружия состоялись три года назад.