Стало известно о желании Трампа «подбросить» Ким Чен Ына до дома

Бывший президент США Дональд Трамп после саммита с главой КНДР Ким Чен Ыном в Ханое предлагал северокорейскому лидеру «подбросить» его до дома. Об этом сообщает CNN со ссылкой на бывшего сотрудника администрации Трампа.

По его словам, экс-президент хотел, чтобы Ким Чен Ын долетел на авиалайнере американского лидера из Вьетнама в КНДР. При этом бывший глава Белого дома не предупредил своих советников о подобном решении, они оказались «шокированы» действиями Трампа. Отмечается, что Трамп рассматривал данный жест как услугу «другу», так как это помогло бы Ким Чен Ыну значительно сократить время, потраченное на возвращение домой. Тем не менее глава КНДР отказался от подобного предложения.

Источники из числа бывших официальных лиц США также отметили, что данный полет мог бы создать серьезную угрозу для американской стороны.

Ранее Трамп рассказал о том, что у них с лидером КНДР Ким Чен Ыном хорошие отношения. Бывший американский лидер заявил, что его часто спрашивают, не ужасно ли, что он поддерживает хорошие отношения с главой КНДР. Однако, по его словам, это, наоборот, замечательно. Трамп также рассказал, что, если бы он не выиграл президентские выборы 2016 года, то началась бы война между Соединенными Штатами и Северной Кореей, в которой погибли бы миллионы людей.