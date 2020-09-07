Трамп назвал Болтона придурком из-за слов о «любовных письмах» лидера КНДР

Президент США Дональд Трамп назвал своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона придурком из-за его слов о «любовных письмах» лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом Трамп написал в своем Twitter-аккаунте.

Американский лидер заявил, что, когда он говорил о «любовных письмах» от главы Северной Кореи, это был просто сарказм. По его словам, «ненормальный» Болтон воспринял все буквально. Именно поэтому Трамп отметил, что его бывший советник придурок.

Отмечается, что Трамп и лидер Северной Кореи неоднократно обменивались письмами, содержание которых держится в секрете. Президент США в своих выступлениях называет эти письма «прекрасными».

Ранее Трамп рассказал о том, что у них с лидером КНДР Ким Чен Ыном хорошие отношения. Американский лидер отметил, что его часто спрашивают, не ужасно ли, что он поддерживает хорошие отношения с главой КНДР. Однако, по его словам, это, наоборот, замечательно. Трамп также рассказал, что, если бы он не выиграл президентские выборы 2016 года, то началась бы война между Соединенными Штатами и Северной Кореей, в которой погибли бы миллионы людей.