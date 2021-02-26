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Уехавшие из Северной Кореи на самодельной дрезине дипломаты отправились в Москву

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Фото: МИД России

Российские дипломаты, покинувшие территорию Северной Кореи на самодельной дрезине, вылетели в Москву. Об этом сообщило представительство МИД России во Владивостоке в своем Facebook.

Представители российского внешнеполитического ведомства содействовали выезду группы с территории КНДР и встретили их на российской погранстанции Хасан. После этого дипломатов и членов их семей усадили в автобус и доставили в аэропорт.

О «путешествии» дипломатов стало известно вечером 25 февраля. Россияне не смогли покинуть территорию соседней страны обычным путем, поскольку пассажирское сообщение между Россией и КНДР было прервано из-за пандемии коронавируса. В результате россияне добирались до приграничного района общественным транспортом, но пересечь разделяющую страны реку Туманная по железнодорожному мосту пришлось на несамоходной дрезине. Главный «двигатель» этого транспортного средства — третий секретарь Посольства Владислав Сорокин — толкал груженую тележку более километра.

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