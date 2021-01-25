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Северокорейский дипломат сбежал в Южную Корею

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Фото: Lee Jin-man / AP

Временный поверенный в делах КНДР в Кувейте Рю Хён У сбежал в Южную Корею. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ёнхап» со ссылкой на источник.

По информации издания, Рю может быть зятем бывшего главы так называемого Управления 39, которое выполняет функции черной кассы северокорейского режима. Когда именно дипломат сбежал в Южную Корею, издание не уточняет.

Maeil Business Newspaper сообщает, что дипломат сбежал в 2019 году, спустя два месяца после побега посла КНДР в Италии Чо Сон Гиля. Отмечается, что дипломат решился на такой шаг ради будущего своих детей.

В 2018 году сообщалось, что число беженцев из Северной Кореи в Южную значительно уменьшилось при правлении нынешнего северокорейского лидера Ким Чен Ына. При этом, по данным южнокорейского министерства объединения, за 2019 год 1047 граждан КНДР сбежали в Южную Корею.

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